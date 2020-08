Mayra Couto sigue dando que hablar, en esta oportunidad dijo que no puede decir ahora si en un futuro lejano pueda tener interés de hacer política y postular a un cargo. De otro lado, dijo que no le importa las burlas que pueda recibir por ser feminista.

“En mi niñez quería ser ministra de salud, quería estudiar medicina. De hecho dibujé unos hospitales en mis cuadernos de niña. Creo que la política se puede hacer desde casa, desde el lugar que tengas. Desde el periodismo, la actuación, desde el derecho. No me veo en un cargo político, tampoco voy a escupir al cielo. En estos momentos tengo 29 años y no es de mi interés. Creo que el poder corrompe. Si me veo con alguna ONG como Shakira. Yo espero hacer algo por mi país”, señaló en una entrevista con la página web Marca Poder.

De otro lado, Couto sostuvo que no le disgusta que la la llamen “feninazi” por su apoyo al feminismo. “El feminismo busca la igualdad. No es una guerra de sexos. No es una guerra de géneros. No tiene que haber un ganador, tendríamos que salir ganando todos, todas y todas y esperar que se respeten a todes, esta comunidad que no se identifica con mujeres y hombres y aceptar eso... La comparación, que nos digan feminazis, no me molesta. Creo que es desconocimiento y ya. A mí, es difícil que algo me moleste”, precisó.

SU CANAL DE YOUTUBE

Respecto a su onda revolucionaria, pues ahora la actriz ofrece formatos que empoderan a las mujeres a través de su página Patreon.com, dijo: “Tengo mi propio canal, pero no es como un canal de youtubers. Es un canal de suscripción, de pago. Es como un canal de cable, que tú pagas y puedes ver el contenido. Tengo varias categorías en el contenido. El primer nivel es de audios, relatos hay historias de masturbación femenina. La segunda categoría hay libros de historia de las mujeres en el Perú y Latinoamérica. Y en el futuro tendremos ficción, detrás de cámaras, formatos anteriores de la televisión que creo, pueden aportar. Es un espacio seguro para quienes quieran suscribirse desde un dólar al mes. Vamos a hacer foros, vamos a escucharnos, vamos a tener beneficios, habrán regalos. Así que es una gran apuesta para mí este 2020″.