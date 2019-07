Mayra Goñi al natural: La melodiosa voz sin "autotune" de la actriz

Mayra Goñi desde muy pequeña ha destacado por su protagónicos en novelas juveniles y, ahora, como una de las cantantes más conocidas del país.

La joven ha dejado en claro que tiene un gran talento al interpretar canciones, a pesar de las críticas que existen sobre los nuevos artistas que están iniciando en este mundo, tal es el caso de Emilio Jaime y Luciana Fuster, quienes han reconocido que utilizan "autotune", una aplicación que mejora la voz. Sin embargo, este no sería el caso de Mayra Goñi.

La también actriz compartió historias de Instagram, donde se escucha su muy bien trabajada voz al cantar el tema "Rabia", de la orquesta de salsa 'Kllao.

"Lo que me da rabia no es que ahora te vayas, es haber amado a un hombre sin alma (...) Lo que me da más rabia es que aún te quiero", dice parte de la letra.

Mayra Goñi quiso cantarle a sus seguidores porque quería compartir con ellos la canción que últimamente está escuchando y que le encanta. Esto, sin duda, sorprendió a sus fanáticos, ya que no tuvo necesidad de utilizar algún tipo de aplicación para deleitarlos con su voz.