Mayra Goñi canta "Quítame ese hombre" tras fin de su romance con Nesty│VIDEO

Mayra Goñi confirmó recientemente que terminó su romance con el cantante cubano Nesty y ahora ha sido grabada cantando canciones de desamor.

En declaraciones para 'Mujeres al mando', Mayra Goñi aseguró que todo terminó entre ella y Nesty: "No, estoy soltera. Somos muy buenos amigos, yo lo quiero mucho, le mando un beso hasta Miami".

¿Indirectas?

Sin embargo, la actriz cantó varias canciones que han sido tomadas como indirectas para el cubano. Durante una reunión con Flavia Laos, Patricio Parodi y otros amigos, Mayra Goñi cantó "Libre soy" y "Quítame ese hombre", que en su letra dice lo siguiente: "Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación, anda quítalo tu. Borra con tus labios lo que el beso, llega donde nadie jamas llego".

No obstante, Mayra Goñi descartó haberle dedicado estas canciones a Nesty: "Así soy yo, canto todo con sentimiento así no tenga nada que ver con lo que esté pasando en mi vida. Simplemente de que me gusta cantar así y la pasé muy bien".