Mayra Goñi se pronunció sobre los rumores de un ‘romance’ entre su pareja, el cubano Nesty, y la cantante Amy Gutiérrez.

Si bien Amy Gutiérrez ya lo había descartado e incluso comentó que tuvo que reunirse con Mayra Goñi para aclarar algunas “incomodidades”, la actriz tuvo fuertes palabras para terminar con estos rumores.

“Todas tienen derecho a verlo, pero es mío, chicas”, señaló entre risas para las cámaras de “Válgame”.

Sin embargo, la ex de Fabio Agostini aseguró no sentirse molesta por la rueda de prensa que Nesty viene realizando junto a Amy Gutiérrez para promocionar su nueva canción.

“Para nada (molesta), yo feliz de que él siga creciendo en su carrera, así como ha grabado con Amy también puede grabar con otras personas y no me puedo molestar porque esté haciendo una rueda de prensa con la persona que le toque, yo feliz, no tengo ningún problema”, explicó la protagonista de VBQ.

Pero Mayra Goñi sí aceptó que hubo cierta incomodidad con Amy Gutiérrez por estos rumores, pero que ya todo está aclarado.

“Sí, en su momento se malinterpretaron algunos temas pero la verdad es que yo confío mucho en mi novio”, precisó.

