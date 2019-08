Mayra Goñi "chotea" a Nesty frente a cámaras: "Estoy solterísima"

Mayra Goñi volvió a hablar ante cámaras sobre sus salidas con Nesty, con quien se estaba conociendo desde que decidieron realizar algunas canciones juntos. Sin embargo, la actriz dio una mala noticias para sus seguidores, ya que aseguró para las cámaras de 'Válgame Dios' que está completamente soltera.

"Yo nunca fui su novia, solo fuimos muy buenos amigos. Ahorita estoy solterisisima, estoy soltera. Le envío un beso a Nesty de aquí hasta Miami", comentó.

Al parecer, la distancia hizo que la pareja decidiera romper palitos. "No van a ver nada porque él vive allá y yo estoy por aquí, si en algún momento me lo cruzo, normal. Nos estábamos conociendo pero está en stand by, igual seguimos conversando", indicó.