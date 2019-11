Mayra Goñi confesó que se encuentra distanciada de Flavia Laos y Nicola Porcella, con quienes compartió créditos en una telenovela.

En declaraciones para diario Ojo, la actriz confirmó que no habla con sus compañeros de la telenovela porque está concentrada en su participación en “El artista del año: el dúo perfecto”, y en su relación con el cubano Nesty.

“La verdad es que muy poco (comunicación con Nicola), no solamente con él sino con Flavia, con mis amigos de la novela porque estoy metida acá, todo el tiempo estoy acá ensayando, he hecho nuevos amigos también y no tengo mucho tiempo de ver a los demás, no nos escribimos mucho. Mi tiempo es dedicado a Nesty, a mi familia, pero no tengo problemas con nadie”, explicó Mayra Goñi.

Asimismo, la actriz restó importancia a las declaraciones de Fabio Agostini sobre su relación: “Yo no hago caso, creo que todo es parte del pasado, de ahí para adelante. Él también confía un montón en mí, sabe la realidad de todo, que a veces uno no puede estar comunicándoselo a todo el mundo porque agrandas el tema. A mí me basta con que las personas que me quieren, que me conocen, sepan la realidad y que los demás sigan hablando. Yo sigo concentrada en mi carrera y en mi pareja”.

Mayra Goñi-Nesty

Fotos y video: Marisol Mayta