La actriz Mayra Goñi está más feliz que nunca luego de que oficializó su relación con el cantante Nesty. Aunque ambos aceptan que aún no se proyectan a una relación más formal, los artistas comentaron que todo lo toman con calma

También, Goñi se refirió a su supuesta rivalidad con Micheille Soifer, quien ahora está en el ojo de la tormenta por unas declaraciones que brindará su expareja Kevin Blow en el programa Magaly TV La Firme.

Se han convertido en una pareja más queridas de las redes sociales, incluso los quieren casar…

Mayra: Se han encariñado mucho con la relación y bueno nosotros felices, que nos tengan tanto cariño (...) Si bien es cierto, todo el mundo ha querido que oficialicemos, ya lo hicimos y vamos paso a paso aprovechando un momento lindo de nuestras vidas y bueno van a venir cosas más adelante.

Mayra reveló que era celosa, ¿te molesta eso?

Nesty: Un poquito o mucho, ella es celosita y eso es normal, es bueno celarse de vez en cuando

M: Yo acepto que soy celosa, pero él nada, es peor todavía

Nesty: Mientras que no sea una enfermedad, está bien celarse porque eso significa que se quieren, que se aprecian, marca su terreno y eso conmigo va bien, pero tampoco podemos llegar a los extremos, que se haga costumbre.

En el supuesto caso que Nesty le pidan actuar y sea beso o cacheteada, prefieres cachetada…

M: Claro, que le den una cachetada de todas maneras, beso no, nadie toca mi bebé a menos que sea en la ficción y yo le voy a enseñar a besar de mentira, pero tu también me vas a tener que verme besar con otros

En el caso de Mayra, ¿aceptarías?

Nesty: No, que le den su cachetada, esos labios son míos y no son de nadie más

De otro lado, ¿Nesty tienes propuestas para quedarte en Perú?

N: Sí, hay algunas cositas que estamos viendo, hay sus cosas y pueda ser que me quede más tiempo acá, acá también hay varios productores en la música y no sé en realidad no sé cuando me esté regresando a Miami, por acá hay varias cosas interesantes y pueda ser que me quedé un tiempo más

¿Con Micheille Soifer todo bien?

Mayra: Todos tiene su público, yo me llevo muy bien con todas, yo no tengo broncas con ella y eso depende de cada gala, de que canción nos vean y si nos acomodan

Micheille está en problemas porque Kevin Blow dará una entrevista reveladora, ¿Crees que hace mal en hablar de su expareja?

Mayra: Yo no tengo nada que opinar porque no sé nada de la situación, pero pobre de ti (Nesty) que hables mal de mí si pasa algo (...) Hablar, ya es de dolido, pero no sé, no puedo opinar porque no sé nada, pero si estuviera en esa situación o sea para eso conoces bien a las personas, Nesty es una buena persona y jamás hablaría mal de mí como yo tampoco de él.