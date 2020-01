La cantante Mayra Goñi estuvo en Miami trabajando en su nuevo tema al lado de su enamorado Nesty, donde también aprovechó en hacer turismo. Sin embargo, tuvo que enrumbar a Lima para reencontrarse con su familia y poder viajar a Europa, como lo tenían planeado hace algún tiempo.

Mayra decidió irse a Barcelona junto a su familia, sin embargo no todo salió como se esperaba, ya que contó que ni su madre, ni su hermana pudieron viajar por culpa de una agencia de viajes, quienes la habrían estafado con ocho pasajes de avión.

“Compré pasajes a Europa, a Barcelona, ya sabrán más o menos cuánto estarían esos pasajes. Me estafaron con 8 pasajes y tuve que comprar todos otra vez, y que ahora se quede mi mamá y mi hermana, para mi es lo peor que me puede pasar. Todo esto lo hice por ellas. Quería viajar con toda mi familia, por eso me puse a llorar”, expresó Mayra.

Video: América TV