La actriz y cantante Mayra Goñi fue consultada sobre la presencia de Yahaira Plasencia en “El dúo perfecto”, luego de que se supiera que entre ambas existe una cierta incomodidad desde que la salsera dijo no conocerla.

Mayra Goñi prefirió hacer como si Yahaira Plasencia no hubiera existido, por lo que para América Espectáculos respondió: “Yo en ningún momento sentí que existiera, yo estaba gozando la canción”.

“Ella no saludó a los que conocía tampoco, entonces yo hizo lo que tenía que hacer, mi parte. Gocé, me divertí y ya”, agregó Mayra Goñi, quien agregó que a diferencia de Yahaira Plasencia, ella sí puede hablar de su vida.

“Seguro tiene temas complicados de los que no puede hablar. Yo puedo hablar de mi vida sin complicaciones. No escondo nada”, acotó la actriz.

Mayra Goñi volvió a asegurar que conoce a Yahaira Plasencia desde que ella cantaba en una agrupación de salsa. “Yo sí me he cruzado con ella, yo sí me recuerdo cuando he estado en un agrupación de salsa”.