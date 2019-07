Mayra Goñi explica por qué llevó a su saliente Nesty a Ica al igual que a Fabio Agostini

Mayra Goñi, contó que el cantante de reggaetón Nesty, se encontraba en Miami y que estarían juntos en unas semanas. Asimismo, aclaró que lo llevó a conocer las Dunas por ser un destino cercano a Lima y debido a su roll de grabaciones le era imposible ir más lejos.

"Me hubiera encantado llevarlo a la selva, pero grabo hasta los días sábados, así que lo llevé por acá no más. No es como dicen algunos que a todos los llevo ahí", dijo entre risas.

Además, se le preguntó por la posible relación de Angie Arizaga y Fabio Agostini. "Yo siempre le voy a desear lo mejor, a Fabio le tengo mucho cariño. Y quiero dejar en claro que yo no cambio de novio de un día para el otro. En todo este tiempo solo he formalizado mi relación con Fabio y se verá como nos va con Nesty ya que debes de tener mucha madurez para sostener una relación a distancia y aún no hemos formalizado", declaró.

La actriz y cantante dijo que dejaría la actuación para dedicarse a la música y no descarta instalarse en Miami para dedicarse de lleno al canto y cumplir mi sueño de cantante. "Es una decisión importante, pero Nesty me puede ayudar mucho con todos los contactos que él tiene allá, donde está la verdadera industria musical", resaltó.