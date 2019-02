Mayra Goñi responde a Fabio Agostini y habla de Pablo Heredia tras ser visto juntos

La actriz Mayra Goñi le respondió a Fabio Agostini luego de que este dijera que ella prefiere tener amistad con gente que no la respeta y que así como vivió tiempos bonitos a su lado, también vivió uno de los peores al final de su relación.

Al respecto, Mayra Goñi evitó responderle, pero ante cámaras dijo: "Él puede decir muchas cosas, yo ya dí mis declaraciones y no voy hablar del tema que ya está cerrado".

¿CON PABLO HEREDIA?

Tras ser visto juntos bailando en una discoteca y ser vinculados, Mayra Goñi descartó que exista alguna relación más que amical con Pablo Heredia.

"Pablo es mi hermano. Lo adoro. Hay gente que me conoce y sabe perfectamente la amistad que tengo con él y eso es lo que me importa".

Por ello, Mayra Goñi descartó que en algún momento sean pareja. "Nunca. No hay forma. Me van a ver con él y con muchos amigos más y no tiene nada de malo. No por salir con alguien tiene que ser mi pareja".

Sobre cómo se encuentra en el lado sentimental, Mayra Goñi afirmó estar tranquila y ocupada en sus cosas.

