La cantante nacional, Mayra Goñi, no tuvo reparos en responder frente a las últimas fuertes declaraciones que dio su expareja, Fabio Agostini. Y es que recordemos que el exchico reality indicó que el nuevo tema de la actriz “Víctima”, hacía referencia a él.

"Le deseo lo mejor, me alegro servirle de inspiración, seguro todavía no me supera. Siempre usó la relación para sacar sus temas musicales. Yo no voy a hablar de ella, pobrecita, para mí es un cero a la izquierda, yo ya no quiero hablar de ella, no me interesa”, fueron las palabras del español.

Frente a estas declaraciones, la intérprete de “Karma", quien estuvo como invitada en el programa “Mujeres al Mando”, restó total importancia a las palabras del popular ‘Galáctico’.

“Cree que el mundo gira entorno a él, está equivocado", manifestó tajantemente.

Por su parte, las conductoras Cathy Sáenz y Giovanna Valcárcel, respaldaron a Goñi, indicando que Fabio “ya debería pasar la página" y no hablar más de ella.

Por otro lado, Mayra fue consultada sobre el ‘affaire’ que habría tenido Nesty con Brenda Zambrano, la actual pareja de Guty Carrera.

“¿Es cierto que Brenda fue un romance fugaz para Nesty?”, fue la pregunta que le hizo la ‘Mamacha’. “Sí, la conoció en Cancún. Se encontraron ahí y tuvieron algo, pero no fue importante”, declaró la ‘quinceañera’.

