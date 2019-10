Mayra Goñi se pronunció sobre las declaraciones de su expareja, Fabio Agostini, quien dejó entrever que le fue infiel cuando estuvieron juntos. Además, la artista aseveró que sigue feliz junto a su actual compañero, el cubano Nesty.

“No tengo comunicación con él (Fabio) y menos ahora que tengo una pareja. No tengo nada que opinar. Cada uno es libre de decir lo que quiere y creerlo. No me ofendió lo que dijo, estoy tranquila y enfocada en el concurso (‘El artista del año’)”, señaló Goñi.

Como se recuerda, Agostini, en “El valor de la verdad”, deslizó la posibilidad de que la actriz le fue infiel.

Inseparables

Por otro lado, Mayra Goñi aseguró que su relación con Nesty sigue intacta. Pese al testimonio de Fabio Agostini en el sillón rojo, la también modelo sostuvo que ambos están tranquilos. “La gente ha especulado como que hubiéramos terminado, pero en verdad, ahorita no tenemos tiempo ni de publicar cosas porque estamos muy ocupados. Yo lo adoro”, comentó.

Goñi precisó que, de momento, no han planeado sus próximos proyectos. “Vamos a ver qué viene después de la final. Después ya veremos lo que sigue”.

Ojo al dato

