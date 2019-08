Mayra Goñi y el cantante cubano Nesty volvieron a reencontrarse luego de ser llamados por Gisela Valcárcel para concursar en 'El artista del año'.

Tras asegurar que son solo amigos, la joven actriz sostuvo que hay mucho amor de por medio, pero que por el tema de la distancia su relación se enfriaba. Sin embargo, ahora, estarán dos meses juntos, así que cualquier cosa puede pasar.

¿Qué hay entre Nesty y tú?

Estamos saliendo, poco a poco nos hemos ido conociendo más y queriendo más. Él es una buena persona y quiero seguir conociéndolo. Nos conocimos en un concierto, planeamos hacer una canción y así nos fuimos viendo y se dieron las cosas. Sin querer, nos hemos ido queriendo más de la cuenta.

¿Y por qué no son pareja?

Es un poco difícil por la distancia, pero estamos los dos sin apuros, ya llegará ese momento. Ahora que ambos estaremos en El artista del año nos veremos más, así que todo irá super bien. Yo lo quiero mucho. Estoy feliz y orgullosa de que esté aquí, conmigo, porque es un chico talentoso.

¿Te ves formando una familia?

Ahora no, más adelante quizá. Ahora es momento para lograr mi sueño y no podría tener un hijito, por ejemplo. En algún momento, más adelante, sí quiero casarme y con la persona indicada. Pero no me gustaría hacer una boda tan grande ni gastar tanto dinero. Haría algo sin tanto lujo, prefiero usar esa plata para un viaje.

¿Perdonarías una infidelidad?

Es algo que te permite abrir los ojos y darte cuenta de la persona que tienes al lado. Alguna vez perdoné una infidelidad pero fue por las puras, porque volvió a pasar, así que ya aprendí.