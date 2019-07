Mayra Goñi sorprendida por encuentro de Flavia Laos y Nesty: "¿por qué no me habrá dicho?"│VIDEO

Mayra Goñi quedó sorprendida al conocer que su amiga Flavia Laos se había encontrado con su "saliente", el cubano Nesty, en Miami, Estados Unidos.

En declaraciones para 'Mujeres al mando', Mayra Goñi reveló que no sabía que Flavia Laos iba a reunirse con Nesty.

"Me dijo que iba a grabar algo con ella pero yo pensé que era una conversación, pero no sabía que iban a encontrarse o que ella iba a Miami especialmente para eso", sostuvo.

Asimismo, Mayra Goñi indicó que posiblemente Flavia Laos no le contó porque es una persona distraída. "Yo creo que tendrían que conocer un poco a Flavia para saber cómo es, Flavia es distraída, ella no sabe en qué mundo vive, yo creo que es por eso (...) le deseo toda la suerte del mundo, no tiene nada de malo", agregó la actriz.

Según Mayra Goñi, recién se enteró que Flavia Laos estaba con Nesty cuando lo vio por redes sociales: "Yo no estoy muy enterada del tema, me di cuenta cuando Flavia ya estaba por allá. Él ya me había comentado algo, me había dicho que creía que iba a grabar una canción con Flavia, pero yo no sabía el motivo por lo que Flavia iba allá, yo pensé que iba a hacer otras cosas".

En ese sentido, la actriz admitió que se sorprendió al verlos juntos: "A cualquiera le va a sorprender que tu amiga se vaya a grabar con un chico, por qué no me habrá dicho, pero conociendo a Flavia, es distraída. No creo que sea algo en mala onda".