Mayra Goñi preocupó a sus seguidores al revelar que sufrió un accidente cuando montaba bicicleta junto a su hermano la noche del miércoles.

La actriz reveló que decidió acompañar a su hermano a un paseo pese a que hace varios años que no montaba bicicleta: “Al comienzo me costó un poquito hasta que le agarré el ritmo, me sentí segura”.

Lamentablemente, Mayra Goñi cometió la imprudencia de sacar su celular para grabar mientras manejaba la bicicleta.

“Me emocioné, dije ‘ahorita hago la de las manos, que manejo sin manos’, vi un lugar que me parecía lindo para grabar y yo mientras manejaba bicicleta, me sentí confiadísima y saqué mi teléfono para grabar mientras yo estaba manejando”, admitió.

“¿Y qué creen que pasó? Dios mío, me saqué la ñoña, pero fuerte”, contó la actriz de “Ven, baila quinceañera”. “Estoy un poco adolorida ahora, hemos tenido que parar. Mi hermanito se asustó, pobrecito, después se mató de la risa conmigo, pero estoy bien”, agregó.

“La moraleja es que no se hagan los vivos y no saquen el celular mientras están manejando bicicleta”, aconsejó Mayra Goñi a sus seguidores.

Junto al relato, la cantante publicó el video de la terrible caída: “Escuchen los sonidos de dolor que hago (...) Alguien me recogió del piso pero me hice la macha aunque me dolía todo”.

Al día siguiente, Mayra Goñi reveló que sufrió varias heridas. “Adolorida y con muchos moretones por mi caidita”.

Foto: Instagram Mayra Goñi

