Mayra Goñi está cansada de ser constantemente atacada por Fabio Agostini pese a que terminaron su relación hace más de un año.

“No le deseo ni el bien ni el mal, simplemente no quiero saber de él, sobretodo porque tengo una relación ahora y es como incómodo para mi pareja que me estén preguntando delante de él sobre Fabio”, señaló Mayra Goñi.

Y es que según Mayra, este tema es incómodo porque ella está enamorada del cubano Nesty: “Ya es momento de parar y quiero hacer respetar a mi actual pareja. Gracias a Dios, Nesty es una persona super paciente, que me entiende demasiado y él ni siquiera me ha preguntado ‘oye, Fabio está hablando de ti’, ni se molesta por lo que dice. Es simplemente alguien que no existe para nosotros”.

“No me importa lo que puedan hablar y menos ese tipo de personas donde la boca del mentiroso, ya saben lo que pasa”, agregó.

Sin embargo, Mayra Goñi aprovechó para mandarle un mensaje directo a Fabio Agostini para pedirle que paren con los “dimes y diretes”.

“Sí Fabio, ya creo que es momento de parar, ya pasó un año, tú dices que te siguen preguntando por mí, así como a mí también por ti, así que evita hacer comentarios que puedan malinterpretarse y puedan generar estas cosas. Ya pasó un tiempo prudente, un año, y es mejor que cada vez que nos pregunten, decir que no tengo nada que hablar de esta persona y no decir ni un detalle más para que esto pare”.

“Si tú quieres seguir hablando porque te gusta o porque quieres, ya yo no te puedo mandar. Pero si realmente quieres que esto termine, pues ciérrate la boca”, agregó entre risas.

No obstante, Mayra no cree que a Fabio Agostini le guste hablar sobre ella ni continúe enamorado, pero sí estaría despechado.

“Está dolido para todo lo que dice y no entiendo por qué le sigue doliendo (...) Él tiene muchas versiones, está bueno para escribir películas, tiene mucha imaginación para estas cosas”, puntualizó.

Video: Tomás Chávez

