¿Mayrín Villanueva se separa de Eduardo Santamarina? Actriz se sincera (VIDEO)

La actriz mexicana Mayrín Villanueva se sinceró sobre el futuro de su relación luego de que se rumoreara una posible separación con el actor Eduardo Santamarina.

Todo empezó cuando hace unas semanas, Eduardo Santamarina confesó en un programa de México que junto con Mayrín Villanueva habían decidido tomar terapia de pareja y que fue ella quien dio el primer paso para solucionar diferencias.

Ahora le tocó el turno a Mayrín Villanueva, quien habló cómo está realmente su relación con Eduardo Santamarina. La actriz descartó que se vayan a separar

"Para mí una terapia ha sido como la bolita mágica, como el descubrir algo que yo no veía en él y en mí, que finalmente la terapia a la persona que más le ayuda es a uno, el crecimiento es para uno, es como ir al gimnasio. Y es que no estamos acostumbrados. Desgraciadamente, a las emociones no le damos el mismo valor como le damos valor a otras cosas", dijo Mayrín Villanueva.

Incluso, la pareja de Eduardo Santamarina confesó estar más enamorada del actor. "Estar con él en un momento tan íntimo, tan verdadero, porque si decides ir ahí, te vas a abrir, lo ves diferente, te enamoras más".

