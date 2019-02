"Me da vergüenza ajena", afirma Danny Rosales sobre cómicos que piden pensión de gracia (VIDEO)

Durante una reveladora entrevista, el cómico Danny Rosales aseguró sentir "vergüenza ajena" por los cómicos que pidieron una pensión de gracia al Estado. Según el actor, estos no ahorraron el dinero que ganaron en el pasado.

"Yo no me creo puritano si santo, pero a mi me da vergüenza ajena que actores que han estado en programas antiguos, de años, no hayan sabido guardar su dinero", dijo Danny Rosales en una entrevista con “Ventana de Emergencia”, emitido por Acción Web Media.

El actor cómico no especificó a quién se refería con su comentario, pero explicó por qué rechaza el pedido de pensión de gracia en algunos casos: "No quiero especificar nombres. Están pidiendo ayuda al alcalde que les den una, y esa frase la han inventado porque no existe, pensión de gracia. O sea, 'dame plata por pena', prácticamente lo están diciendo así 'dame plata porque te hice reír en su momento'. Las preguntas son: ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué no ahorraste y en qué lo gastaste?".

Y es que según el popular 'Narizón', en algún momento envejecerá y puede que no continúe con esta profesión: "Llega un momento que vas a ser viejo. Yo no me veo (a los) 50 años poniéndome una falda. Haciendo humor, quizás".

