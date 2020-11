Yahaira Plasencia estuvo en el programa “En Exclusiva” y respondió varias preguntas curiosas, una de ellas: “Si es de tomar la iniciativa cuando alguien le gusta o espera que la otra persona lo haga”.

Yahaira Plasencia sorprendió con su respuesta y es que nunca antes había comentado de le gustaba que un hombre le ignore.

“Si me gusta mucho, a mí me gusta que no me hagan caso, me encanta que me ignoren, me encanta”, contó “La Patrona”, Yahaira Plasencia.

Seguidamente, la salsera agregó: “Si me gusta mucho doy el paso yo, sino lo hago esperar”.

Además, por otro lado, Yahaira Plasencia contó que lo mejor que le ha pasado en su carrera musical es que haya llegado Sergio George.

