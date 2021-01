El cantante peruano Ezio Oliva decidió cumplir con las medidas impuestas por el Gobierno debido a la propagación del coronavirus o Covid-19 y por ello se aisló en un cuarto de su casa tras llegar de viaje.

Ezio Oliva contó que con su familia han tomado esta decisión para evitar preocupaciones y como medida de seguridad. Agregó que al sexto día se realizará la prueba molecular.

“Ayer llegué a Perú y además de cumplir con la cuarentena obligatoria en casa, mi familia y yo decidimos que, por medidas de seguridad, yo me aislaría en otra habitación. Al sexto día me haré una nueva prueba molecular y si todo sale bien, esa prueba se la envío al Ministerio de salud para que me puedan dar de alta para así poder salir a la calle sin mayor riesgo para la sociedad”, escribió Ezio Oliva, quien compartió una foto en dicha habitación.

Asimismo, el cantante peruano pidió a las familias a tomar sus precauciones y no darle la vuelta a la ley. “Familia, por favor, hagamos caso. No le demos la vuelta a la ley ya que si no contribuimos, esto se va a poner peor. Fuerte abrazo a todos y mucha salud”.

