Tremendas confesiones son las que realizó Mayra Goñi en su cuenta de Instagram, las mismas que compartió con sus fieles seguidores. Esto a través de un juego de preguntas donde habló de todo, desde el amor, sus desamores e incluso que pasó un susto cuando creyó que estaba embarazada. ¿Con quién habrá estado de pareja en ese momento?

Consultada sobre si alguna vez había llegado borracho a sus trabajo dijo que “borracha pos no, como voy a llegar así. A lo mucho resaqueada, sin dormir, pero borracha tampoco”, señaló. En otro momento le preguntaron si solía dormir desnuda. “Cuando hace calor sí, y mejor no digo en qué momento (risas)”, indicó.

EL AMOR

De otro lado, Goñi respondió si había tenido desamores y ella respondió: “¿Uno? Miles”. Así también reveló que le había llevado desayuno a la cama a una de sus exparejas, aunque cocinar no era su fuerte. “Le hice arroz con huevo y arroz con atún”. precisó.

Respecto a si había recibido fotos comprometedoras, Mayra sostuvo que “no nada que ver, sino luego me saca el pack”, manifestó. Asimismo, reveló que había llorado por alguien en una fiesta. “Sí, y si me dan tekila peor”, sostuvo.

Pero la pregunta más importante la respondió al último cuando apareció el tema e si se había hecho una prueba de embarazo. “Asu madre qué fuerte, la última tenía que ser, claro”, acotó.