Daniela (33 años, Villa el Salvador). Señora Magaly, le escribo con mucha vergüenza y con la esperanza de encontrar un consejo para reconstruir mi corazón. La semana pasada era la mujer más feliz del mundo, estaba a punto de casarme y mi familia estaba orgullosa por mi nueva etapa. Sin embargo, me destruyeron esa ilusión de la forma más cruel posible.

Conocí a mi pareja en la universidad y formamos una relación larga de 10 años. Había mucha confianza, pocos problemas, no logro entender el por qué, pero mi novio nunca apareció el día de la boda. Me dejó plantada en el momento más importante para mí y no solo eso, sino que robó todos los regalos que nos hicieron.

Al volver al departamento que compartíamos encontré que el refrigerador, el microondas y la cocina que nos compraron mis padres habían desaparecido. No se despidió de mí, su familia tampoco da la cara.

No se imagina toda la rabia y el dolor que se me han acumulado en mi pecho después de este hecho tan horrible. No puedo evitar sentirme mal conmigo misma y, a pesar de que entiendo que no es mi culpa lo que él hizo, sigo creyendo que tengo algo malo que le impidió dar el sí.

Doctora Moro, necesito su sabio consejo para cerrar este episodio y rehacer mi vida sin sentirme humillada por lo que me pasó. ¿Qué hago?

OJO AL CONSEJO

Estimada Daniela, la canallada que hizo tu expareja contigo no tiene nombre. No te sientas avergonzada frente a tu familia, quien debe sentir vergüenza es él por haberte hecho tanto daño y encima haber hurtado lo que no le pertenecía. Procede legalmente para recuperar los bienes robados. Levanta la cabeza, ámate a ti misma y sal adelante. Tú puedes.