Christian Meier se 'desnuda' para OJO y confiesa esto [FOTOS Y VIDEO]

Christian Meier se reunió con sus admiradoras el último sábado en Plaza Norte para promocionar su disco “Nada ha cambiado” y el concierto que realizará el 14 de octubre en el Parque de la Exposición.

El actor, para alegría de sus seguidoras, reveló a OJO que “aún cree en el amor. “Creo que simplemente no se ha dado la oportunidad nuevamente. ¿Si el amor está entre mis planes? Sí, hay posibilidades”, sostuvo no sin antes confesar coquetamente que las chicas todavía tenían opciones de poder conquistarlo. “Claro que sí”, dijo el galán internacional Christian Meier

Respecto a qué opina de las críticas que ha recibido en su carrera, Christian Meier sostuvo que no las conoce y menos las toma en cuenta si existen. “Para qué enfocarse en una o dos personas que no les gusta tu trabajo, cuando hay miles que te siguen”, manifestó de forma tajante.

Christian Meier está orgulloso de ser “profeta en su tierra”. “Este es mi país, en el que he hecho mi carrera, mi tierra que incondicionalmente ha estado conmigo”, aseveró el también cantante, quien se encuentra feliz por la acogida de su disco “Nada ha cambiado”.

“La gente lo ha recibido muy bien, goza de buenas críticas. La gente está contenta, lo canta, suena en las radios. La semana pasada se lanzó ‘La pena’ y pronto sale el videoclip. Luego vendrá el tercer sencillo, el concierto, nos vamos a provincias y muchas cosas más”, añadió Christian Meier.

NUEVO TEMA MUSICAL

Christian Meier presentó a través de sus redes sociales al lanzar en YouTube 'La Pena', el segundo sencillo de su disco "Nada ha cambiado" en el formato de video-lyric como un pequeño adelanto del esperado videoclip.

Este nuevo sencillo de nombre 'La Pena' es la única canción inédita del disco, compuesta por Christian Meier en letra y música, y producida por GianMarco.

Se sabe que el videoclip oficial del segundo sencillo ya se encuentra en proceso de producción y pronto será presentado a todo el mercado internacional. Con este primer adelanto fue el propio Christian Meier quien se encargó de presentarlo en YouTube y compartirlo en todas sus redes sociales oficiales.

LLENO TOTAL

Por otro lado, agradeció al público que asistió a la firma de autógrafos. "La gente ha sido muy generosa porque desde muy temprano ha venido. Estoy encantado, creo que son pocas las ocasiones que podemos estar en contacto con el público. Siempre estamos en las pantallas, en el escenario, afuera. Hacerlo es complicado, pero estoy más que complácido", indicó Christian Meier quien jamás imaginó el éxito que iba tener la convocatoria.

"Tengo que decir que no esperaba esto. Probablemente se sume una firma de autógrafos en provincia, pero será después cuando iniciemos la gira. Ahora estamos haciendo el concierto en Lima y estamos abocados a la promoción y en atender al público. No solo ha venido gente de la capital, sino de Huancayo, Tarma, Huaral, Ica, todos han venido por una foto y una firma", agregó.

¿CHRISTIAN MEIER ES DEL PUEBLO?

Respecto a si con la respuesta masiva del público se podría decir que Christian Meier es del pueblo, manifestó: "(risas). Yo soy peruano. Este es mi país, en donde he hecho mi carrera. Es un país que incondicionalmente ha estado conmigo". Luego se refirió a su disco "Nada ha cambiado". "La gente lo ha recibido muy bien, buenas críticas. La gente está contenta, la gente lo canta, suena en las radios 'Alguien' (su primer sencillo). La semana pasada se lanzó 'La pena' y pronto sale el videoclip. Luego vendrá el tercer sencillo, viene el concierto, nos vamos a provincia y muchas cosas más", añadió.

Interrogado si es verdad que todo lo que toca Meier se vuelve luego en éxito dijo que "(risas) no lo sé, pero me gusta mi trabajo. Cuando hago algo no lo realizo sino estoy 100% seguro de lo que voy a ofrecer", sostuvo el galán tras sostener que se ha topado con gente muy cariñosa, pues no dejaron de regalarle abrazos y besos por doquier en la firma de autógrafos.

Finalmente, manifestó que en la actualidad la promoción de un artista es más fácil que en los años 80s que en la actualidad, pues "antes era más rentable porque vendías discos, hacías giras individuales y luego como parte de un festival. Ahora las redes sociales te sirven de apoyo constante en tu carrera, antes no había eso", acotó.

MIRA ESTO:

YouTube: Christian Meier lanza nuevo tema musical "La Pena"

Christian Meier: Este es el tráiler de película que protagonizará

Christian Meier regresa con todo a la música y anuncia concierto [VIDEOS]