La expareja de Jean Deza y madre de su hija, Elva Vracko, confesó en el programa “Amor y Fuego” que sufrió violencia física de parte del futbolista.

Al parecer, no habría sido solo una vez, sino en muchas oportunidades. Sin embargo, ella contó -al parecer- aquella que la llevó hasta el hospital cuando vivían en Francia. “Yo he estado con Jean casi 3 años y he vivido con él afuera, la mayoría de las agresiones han sido fuera”.

Elva Vracko contó que Jean Deza le rompió el tabique y presentó taquicardias, por lo que fue necesario quedarse en el hospital. “Una de ellas fue en Francia porque terminé en el hospital y su representante de allá me llevó porque yo tenía el tabique roto e inflamación en el riñón y taquicardia y por eso me dejaron una noche”.

Según la madre de la hija de Jean Deza, el futbolista tendría una problema. “Tenía el tabique roto por los puñetes que me propino. Él tiene un problema muy fuerte, él no se controla (...) Me llamaba y me pedía perdón y me decía que se iba a matar".

