Hermana de Meghan Markle amenaza con revelar secretos sobre la duquesa

Desde que la actriz de Hollywood, Meghan Markle, dejó de ser una estrella de la televisión y pasó a ser la duquesa de Sussex, algunos miembros de su familia han intentado ganar fama a cuestas de los escándalos e historias que la señalan como alguien totalmente distinta a como se presenta frente a la prensa.

Ese es el caso de la hermana de Meghan, Samantha Markle, quien ha anunciado que en abril de este año, lanzará su primer libro llamado In the Shadows of the Duchess (A la sombra de la duquesa).

Pero es no es todo, pues el primer libro ni siquiera ha llegado a las librerías y Samantha Markle ya se encuentra publicitando el segundo tomo.

A través de Twitter, Samantha señaló que tiene tanto que contar sobre su hermana, que harán falta dos libros sobre esta historia.

Estos libros saldrán a la venta en abril y junio de este año y según Samantha, ella incluirá una serie de fotografías de ambas juntas durante su niñez, comprobando así que Meghan Markle mintió cuando aseguró que jamás convivió con ella.

