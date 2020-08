Daniela Cillóniz aconseja a Vania Bludau reconocer salida con 'El Loco' Vargas

“Soy una persona muy directa, ya me habían dicho que el ‘Zorro’ iba a contar lo que pasó en el hotel Westin. Han pasado dos años y Vania Bludau nunca dijo nada. La que se metió a hablar no fui yo, pero dijo algo que no es cierto”, señaló Daniela Cillóniz respecto a la excombatiente, quien negó en “El valor de la verdad” haber conocido de cerca al futbolista Juan Manuel Vargas.

La panelista de “Al aire”, Daniela Cillóniz, reconoció que se le fue la lengua al hablar de la modelo, pero aseguró que hasta el momento Vania Bludau no le mandó una carta notarial como anunciaba.

“De repente me fui de boca porque sientes la adrenalina de estar en un programa en vivo donde todos te preguntan cosas y yo respondí. ¿Si me ha llegado una carta notarial? Justo iba a hablar con mi abogado porque no sabía que se podía demandar por decir la verdad. Lo desconocía, pero voy a averiguarlo, tengo recuerdos y pruebas, además de fotos”, indicó. Interrogada si le diría a Vania que se quede callada, respondió: “Sí, pero debería salir y decir: ‘quise ocultarlo, pero me vacilé’. Nosotras la pasamos bien, estábamos solteras”.

TILSA LE PUSO LA CRUZ

Sobre si cree que Tilsa Lozano le guarda un poco de rencor dijo: “Un poco no, sino bastante y eso me dolió. Para ella nadie, así sea su amiga, podía conversar con el ‘Loco’. Los dos eran posesivos, pero ahora ya sé cómo es y respeto su forma de ser. Malinterpretó que haya salido con Vargas y Vania. Es orgullosa y me tachó. Me hubiera gustado conversar como amigas, pero eso nunca pasó”, refirió Daniela Cillóniz.









Vania Bludau: Daniela Cillóniz asegura tener fotos de ella con el ‘Loco’ Vargas