Melania Trump y el costoso abrigo que usó para conocer la primera dama colombiana

Fue el encuentro del momento en la Casa Blanca. La parej presidencial estadounidense recibió a la pareja presidencial colombiana en una ceremonia muy bien organizada y como era de esperarse, Melania Trump no dio puntada sin hilo y decidió vestir con lo mejor de lo mejor para su encuentro con su contraparte colombiana, María Juliana Ruíz.

La esposa de Donald Trump decidió llevar un abrigo con motivos estilo tartán en color rosa neón y tacones color nude. Melania Trump escogió como única pieza importante para dicho momento el mencionado abrigo firmado por Fendi, la marca italiana especializada en prendas de lujo y peletería.

¿Su precio? A la fecha marca la suma de USD 5 150 dólares y se encuentra agotado. El detalle más llamativo es el ribete de piel de visón rosa en los puños.

Pero la esposa de Iván Duque no se quiso quedar atrás con un arriesgado diseño y eligió llevar una chaqueta corta elaborado en fieltro de lana italiano y de diseño estructurado, diseño de Francisco Leal y Karen Daccarett (con su marca colombiana Leal Daccarett).

Dicha prenda se usó sobre un vestido blanco y negro de lana de la firma M2Malletier al igual que el bolso y zapatos del diseñador colombiano Édgar Osorio, director creativo de Aquazzura.

Los memes no se hicieron esperar, pues para muchos colombianos, su primera dama no acertó para nada con dicho look.

¿Ustedes que opinan?

