Las imágenes que veremos a continuación son realmente impactantes. Y es que Kanye (esposo de Kim Kardashian) no es el único que se muestran de manera polémica. Ahora es el turno del rapero T.I. quien compartió un video en donde los vemos en la oficina oval de la Casa Blanca mientras disfruta de un show ‘privado’ de Melania Trump como stripper.

El video ha generado diferentes reacciones pues no solo se deja entredicho que este momento sucedió cuando Donald Trump estaba de viaje, sino que Melania aparece bailando con la polémica prenda que lleva la frase estampada "Realmente no me importa ¿y a tí?".

El rapero compartió el video con el mensaje, "Querido 45 (el número de presidencia de Donald Trump), yo no soy Kanye".

"Nos guste o no, ella es la primera dama y esta es la Casa Blanca. Es irrespetuoso y asqueroso que la representen de esta forma. Este tipo de ataques vulgares solo hacen que nuestro país continúe dividido.", señaló Stephanie Grishman, secretaria de prensa y comunicaciones de la esposa de Donald Trump.

Carlos Álvarez revela presunta amenaza del "tío pistorelo de San Isidro"

El empresario que conquistó a Dorita Orbegoso y con quien espera su primer bebé (FOTOS)

Nadeska Widausky se convierte en madre por primera vez y presenta su bebé (FOTOS)

Lady Guillén es internada de emergencia a un mes de dar a luz (FOTO)

HAY MÁS...