Melania Urbina no ve futuro y siente que final de AFHS está cerca [VIDEO]

Melania Urbina sorprendió tras revelar al diario Ojo, que "Al Fondo Hay Sitio" debería acabar en su mejor momento, tras sumar ocho temporadas al aire. "¿Hay Monsefuana para rato? No lo sé. Amo mi trabajo, me encanta el personaje. ¿Se dice que AFHS no tiene final? Yo no estoy tan segura, a mí me encantaría que dure para siempre. Pero son especulaciones, nadie sabe cuando (acabará). ¿Los guionistas? A estas alturas no creo que lo sepan", expresó.

Consultada sobre por qué siente que “AFHS” pueda acabar, cuando el gerente de América TV ha dicho que la última palabra la tiene el público, respondió: “siento que debería acabar estando la serie bien arriba. No sé, lo que yo digo son puras especulaciones”. Al insistir si lo dice porque Nicolás y Grace están separados, agregó: “definitivamente el personaje de Andrés (Wiese) es muy importante. Yo creo que Nicolás y Grace merecen acabar juntos, esperemos que eso pase”, refirió tras presentar el trailer de la cinta “Margarita”, del director Frank Pérez Garland, que se estrenará el 08 de setiembre en los cines.

En esta cinta, Melania Urbina encarna a Claudia, la vecina de Rafa (Giovanni Ciccia) con quien no se lleva nada bien. “Para mí es una película especial porque cuenta un poco mi historia. La relación de padres e hijos”, comentó.

KARINA CALMET Y MÓNICA SÁNCHEZ

Respecto a qué opina de la pelea en redes sociales entre Mónica Sánchez y Karina Calmet, dijo que "a las dos las quiero. En toda familia hay momentos buenos y malos, otros más difíciles. Pero son mis compañeras de trabajo, les deseo lo mejor", refirió tras presentar el trailer de la cinta "Margarita", del director Frank Pérez Garland, que se estrenará el 08 de setiembre en los cines.

Vale indicar, que el elenco de "Margarita" también lo integran Vanessa Saba, María Grazia Gamarra, César Ritter, Ivonne Frayssinet y la pequeña Francisca Arosson.

