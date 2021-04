Melania Urbina, actriz de la teleserie ‘De vuelta al barrio’, envió un contundente mensaje a los acosadores de redes sociales, luego de haber sido víctima de un mensaje “asqueroso” que recibió en su cuenta oficial en Instagram.

Ella contó en un video, publicado en sus historias, que fue acosada en su red social y por eso solicitó a sus seguidores que la ayuden a denunciar la cuenta de donde provenía el mensaje. Además, aprovecho para dejar en claro que en su cuenta: “¡No se permite el acoso!”.

“Hace un ratito mostré un comentario asqueroso que me hicieron y les pedí que denunciaran la cuenta. La persona dueña de la cuenta, que me parecía raro porque era una cuenta normal, normalmente los acosadores se esconden detrás de cuentas falsas porque son unos cobardes, me aseguró que le habían hackeado la cuenta y que no había sido él”, señaló Melania Urbina.

“He decido créele a esta persona y borrar la historia. Igual muchas gracias a los que al toque saltaron y denunciaron la cuenta. Y que los acosadores sepan que en esta cuenta se les denuncia, se les expone y no se permite el acoso”, agregó de forma contundente la actriz.

ZONA POPULAR | Melania Urbina envía seria advertencia a los acosadores

TE PUEDE INTERESAR