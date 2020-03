El cómico peruano, Pablo Villanueva, más conocido en la farándula como ‘Melcochita’, se pronunció luego de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) negara que le habría embargado su dinero.

“La SUNAT precisa que no se ha hecho efectivo ningún embargo a las cuentas bancarias del señor Pablo Villanueva. Ante la situación de Emergencia Nacional por la propagación de la pandemia del coronavirus, la SUNAT dispuso no dictar nuevas acciones de embargo contra los deudores tributarios", indicó personal de la entidad financiera.

Conocido esto, “Melcochita” se expresó vía Facebook. “Sobre el tema del embargo, aclaro que fue un mal entendido de mi parte. La Sunat no tomó dinero de mis cuentas. Me están ayudando en mis consultas”.

Previamente a esta aclaración, “Melcochita” dijo: "Está bien que me embarguen cuando esté la situación bien, pero no ahora cuando estamos en crisis. Parece que los de la SUNAT no tienen hijos, no tiene familias, no creen en Dios, en nadie. Lo que están haciendo es malo y no solo conmigo sino con varios. A ellos no les interesa porque viven bien, tienen sus carrazos y no hay problema. Para nosotros es una miseria”, concluyó Pablo.

