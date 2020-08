Melcochita: Mario Hart puede hacer lo que le dé la gana [VIDEO]

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se pronunció sobre la intención de Mario Hart, de postular al Congreso e incluso que piense seriamente en llegar al sillón presidencial. "Cada uno tiene su modo de pensar y hacer lo que le dé la gana, no tengo por qué estar maleteandolo. ¿Qué es un ex chico realitie? Hay personas que son congresistas y no han tenido capacidad, lamentablemente así es el Perú. ¿Qué lo han criticado? Lo envidian, si entra es que el pueblo lo eligió. Hay gente acomplejada como no puede hacer nada, raja del otro cuando es el pueblo quien vota. Él tiene el derecho de hacerlo", señaló.

Consultado si le han propuesto incursionar en la política, Melcochita dijo que "yo he pensando en la política, pero para qué meterme. El 50% me odiaría y otros no, así que mejor lo dejó ahí", añadió el cómico quien presentó su nuevo proyecto "Melcosalsa", donde se encargará de revalorizar este género musical yendo a diferentes distritos.

"Nos iremos a un local donde la gente podrá a escuchar a las mejores orquesta de la salsa dura. Luis Caycho y Giovanna Valcárcel conducirán este proyecto que tiene la intención de que llegue a la TV. Mientras tanto difundiremos este ritmo, el programa irá a fines de febrero los domingos a las 12:3 m. y se prolongará hasta la medianoche. Serán 15 fechas donde habrás canciones y comida criolla. Iremos por diferentes lugares, esto no es un programa, sino un evento grande, donde no solo habrá artistas nacionales e internacionales", señaló Meli Bravo, productora de este evento.

Sobre el "Gordo Casaretto", Melcochita le deseó su rápida recuperación, pues corrió el riesgo de que le vuelvan a amputar parte de su pierna. "Sabía que estaba delicado, tiene que tener un tratamiento, todos estamos dispuesto a ayudarlo, pero si otras (por Patricia Tragodara, esposa del cómico) no quieren no es mi problema", indicó.









