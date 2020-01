Tras una larga jornada el pasado domingo con motivo de las Elecciones Congresales 2020, muchos personajes de la farándula limeña se pronunciaron frente a los resultados. Y es que el cómico Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, no dudó en comentar sobre los grupos que lideran los primeros puestos para ocupar el congreso.

Asimismo, el reconocido comediante indicó el motivo por el cuál mucha gente del medio que ha postulado, no ha sido elegida para el puesto de congresista.

“Hay muchos (artistas) que se creen divos y postulan. Si el pueblo no ha votado por ellos es porque seguro no los quieren. Uno debe estar tranquilo, debes cuidar tu imagen”, expresó.

Melcochita también contó que muchos de sus seguidores y familiares le habrían pedido que postule en varias oportunidades al mundo político, pero él aseguro que no es lo suyo.

“Cuántos me dijeron que me lanzara (al congreso) porque todo el Perú me quiere, porque tengo una carrera de años, pero no. El pueblo es el que dice todo, si no votan es porque no te quieren", señaló.

El popular cómico fue consultado sobre su opinión sobre el triunfo inesperado del grupo político Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).

“Quien iba a pensar que el pescadito (símbolo del partido) iba a salir, mira tú...”, finaliza el cómico.

Video: Marisol Mayta

