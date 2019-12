El cómico Pedro Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, tomó muy bien la supuesta reconciliación entre el arquero nacional Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz, y no dudó en felicitar a la madre de los hijos del futbolista por tomar una decisión tan importante.

“Me parece bien que su esposa lo haya perdonado, porque hay muchas mujeres que se avientan a los hombres casados y destruyen la felicidad de la familia", expresó.

Asimismo, también reconoció el ‘esfuerzo’ del deportista por conseguir el perdón de su esposa luego de haberle sido infiel.

“El hombre (Pedro Gallese) tuvo un error, pero se dio cuenta y la ‘guerreó’ para no perder su familia. No creo que vuelva a meter la pata, no puede poner en riesgo la estabilidad de su hogar. Tiene que ser leal", aconsejó el cómico.

Recordemos que hace aproximadamente un mes, Magaly Medina difundió un 'ampay’ donde se le ve al futbolista saliendo de un conocido hotel de San Miguel junto a una joven que sería la hija del alcalde de La Perla.