El conocido comediante, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, no dudó en criticar la actitud que viene teniendo Melissa Klug, al no permitir que sus menores hijos compartan con su papá, el futbolista Jefferson Farfán, en el avant premiere de su película biográfica “La Foquita: El 10 de la calle".

“Los niños no tienen por qué pagar los pleitos que tiene ella con su expareja, ellos no tienen la culpa. Ella cree que con hacer eso se va a vengar de él, al final les está haciendo un daño a sus propios hijos, no los deja disfrutar con él, de sus logros”, expresó.

Asimismo, el popular cómico manifestó que la ‘Foquita’ jamás haría algo que lastimara y/o dañara la integridad de sus pequeños.

“Deberían dejar las diferencias. Al final, ella queda mal. El pueblo la va a repudiar por esa vaina. Nada tiene que ver el pleito entre marido y mujer con las criaturitas ¿Qué no los dejó por salvaguardar su bienestar psicológico? Su papá nunca les va hacer daño, Jefferson es un buen tipo”, declaró a Karibeña.

Por otra parte, también confirmó no haber recibido invitación del futbolista para ir a la alfombra roja de su película, pero asegura que será un éxito nacional.

“Yo sé que esa película va a tumbar a las otras. Va a llegar alto con sencillez y con humildad, como lo es él. ¿Si no me invitó al estreno? No. Yo lo conozco años,debió haber una invitación para su negro”, afirmó ‘Melcochita’.

