Un gran susto fue el que se llevó el cómico Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien sufrió una descompensación debido a la edad y terminó internado en una clínica local.

Según cuenta el comediante de 83 años, habría sentido unos mareos que lo debilitaron instantáneamente.

“Estoy en la clínica, me dio mareos y me asusté, porque pensé que se trataba del ‘bobo’. Mi médico pide que me cuide porque ya tengo mis ‘añartus’ y debo estar tranquilo por el ‘bobo’”, dijo al diario Trome.

“Ya estoy viejo y así es la vejez, pero felizmente me siento mejor y estaré como ‘cañón’. Llevo una vida tranquila, pero los ‘achaques’ ya son por los años. Gracias a Dios no padezco ningún mal, solo es la vejez”, agregó el recordado actor.

Asimismo, afirmó que se encuentra recuperándose poco a poco.

“Me han puesto unas vitaminas especiales y pronto estaré como cañón. Soy un hombre que a mis años práctico deporte y hago ejercicios en mi casa, además cuido mucho mi alimentación y no tomo, porque todavía tengo que velar por mis hijas”, finalizó.