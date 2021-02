El cómico Pablo Villanueva, mejor conocido como “Melcochita”, informó que su hija Jacky murió tras batallar contra el cáncer.

En diálogo con el diario El Popular, Melcochita confirmó que Jacky, hija de su exesposa Mery Espinoza, pero a quien él crio como su hija, murió a consecuencia del cáncer, por lo que se encuentra muy afectado en este momento.

“Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer. No puedo creer que ya no esté con nosotros. Me encuentro muy triste, lloro de dolor… No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición”, expresó.

Asimismo, recordó su relación con Jacky con mucho cariño, pues él la crio como hija pese a que no los unían lazos de sangre.

“A Jacky siempre la he querido mucho, igual que a su hermana Elizabeth. Las he criado como mis hijas, por eso me decían papá, porque padre no es el que engendra sino el que cría. Tengo los mejores recuerdos de tanto amor que le he dado y lo que ella me ha dado”, dijo Melcochita.

Recordemos que el cómico tuvo un matrimonio de más de 10 años con Mery Espinoza, quien falleció en el año 2009. La relación terminó cuando Melcochita comenzó a salir con Monserrat Seminario.

