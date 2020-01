Pablo Villanueva, más conocido como “Melcochita”, habló sobre el ampay al futbolista Carlos Zambrano en un catamarán. En medio de sus declaraciones le hizo una recomendación a su esposa, Marcia Succar.

“Melcochita” le dijo a la esposa de Carlos Zambrano que si esta situación es reiterativa, entonces que no lo perdone. “No sé su forma de pensar pero por mí que lo deje. La mujer tiene que hablar con ‘Sacaría del estanque’, o sea sacarlo. Si ya es reiterativo que no lo perdone. Los infieles no cambian”, señaló a un diario local.

El cómico “Melcochita” agregó que Carlos Zambrano es un buen futbolista pero le decepcionó como figura pública. “Zambrano es un buen jugador, que sea mujeriego es otra cosa. Nada tiene que ver una cosa con la otra”.

Por si eso fuera poco, “Melcochita” se animó a comparar el ampay de Carlos Zambrano con el de Pedro Gallese. “Lo de este este muchacho (Carlos Zambrano) es más bravo porque ha estado compartiendo en un yate, el otro (Gallese) ha sido una aventura, un vacilón", finalizó.

