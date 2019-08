Pablo Villanueva “Melcochita” perdió la sonrisa. El popular sonero y humorista negó en todos los idiomas y muy molesto haber sido aportante en la campaña electoral 2016 de Fuerza Popular con 1500 soles, como registra el partido en su lista de colaboradores.

El informe sobre “falsos aportantes” avala el pedido presentado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, para incluir a la agrupación fujimorista en la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori por lavado de activos por el caso Odebrecht.

“Eso es mentira, yo nunca he dado nada, ni un sol. No soy político, ni soy de Fuerza Popular, yo era simpatizante del partido y por eso colaboré muchas veces con mis shows, pero no he dado ni un céntimo para la campaña”, dijo Melcochita y además agrega: “Todo porque soy conocido hacen escándalo. El fiscal ya se jamoneó conmigo”.

El cantante admite que solo “regala” su arte cuando quiere, pero no dinero y menos para campañas políticas. “Como lo vuelvo a repetir, colaboraba ofreciendo mis presentaciones en los mitines. Yo lo veo como si fueras hincha de Alianza o de la ‘U’ y participas en eventos de tus equipos preferidos, nada más... Además estamos en una democracia y eres libre de apoyar al candidato que desees”.

Consultado si es que por esa simpatía a Fuerza Popular iría a visitar al penal Santa Mónica a su lideresa Keiko Fujimori, el popular Melcochita no lo dudó un instante: “Claro que sí, como amigo, la visitaría, no veo nada de malo”.

En lo que sí se vuelve a reafirmar es en que no le sobra la plata para supuestos aportes. “Cómo estaré de misio, que hace poco entró un choro a mi casa y me dejó 50 soles para poder vivir”, bromea.