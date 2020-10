La cantante puertorriqueña Melina León anunció que fue dada de alta el lunes en la noche del Doctor’s Hospital en Miami (Florida), tras ser internada casi una semana con síntomas del COVID-19.

“Pues con mucha alegría les comparto que ya me dieron de alta”, afirma León en su página oficial de Facebook.

“No tuve que quedarme un día más, pues el doctor me encontró mucho mejor de lo que esperaba. ¿Saben cuál fue la clave? La fe inmensa que tengo a mi Creador y el ejército de ángeles (ustedes) que estuvieron conmigo y nunca me soltaron. No saben, no tienen idea de lo agradecida que estoy de ustedes”, prosigue la artista.

León fue dada de alta del hospital, después de admitir el pasado sábado que sus ánimos habían decaído tras contagiarse con coronavirus.

La artista había revelado el sábado que andaba con “mucha fiebre y tos”, y que este mismo sábado se sentía “cansada y con sueño” y que se pasaba el día “durmiendo”.

No obstante, tras la decisión médica de darle el alta, la cantante ha comentado que sus seguidores “no saben, no tienen idea de lo agradecida que estoy de todos ustedes”.

“Tengo un sentimiento que llena mi alma y mucha gratitud por tanto amor de parte de ustedes. Aquí estaré para quien me necesite, siempre. Ahora, a seguir mejorando, que todavía queda por recorrer. Nuevamente gracias y que Dios acompañe a cada una de las personas que están leyendo estos momentos”, agregó.

Finalmente, la cantante agradeció a los médicos Leuman Rodríguez y Brenda Rodríguez por el trato en el hospital.

León anunció hace una semana que dio positivo en COVID-19 mientras participaba en la competencia de talentos “Tu cara me suena”, de Univisión.

Al anunciar su confirmación de que padecía el virus, la artista reveló que durante los ensayos para cantar el tema “Volverte a amar”, de la mexicana Alejandra Guzmán, se “sentía asfixiada pero pensé que era algo en el aire que me estaba afectando”.

Además, su plan era grabar un video musical, pero debido a algunos síntomas que tuvo, entre ellos, fiebre y tos, lo canceló. Tras esto, la intérprete del éxito “Mujeres liberadas” fue internada en la institución médica por pulmonía viral.

No obstante, debido al contagio de la artista y de otros tres participantes del programa, Univisión decidió el viernes suspender la competición. Los otros competidores contagiados son las actrices Sandra Echeverría y Chantal Andere, y el cantante colombiano Llane.

