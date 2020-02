Por segunda vez, el abogado de Jefferson Farfán enciende la polémica con sus declaraciones sobre la disputa entre la ‘Foquita’ y Melissa Klug. El letrado aclaró por qué Melissa Klug no puede reclamar sus derechos como ‘conviviente’ pese a que tuvo 11 años de relación con el futbolista.

“Para que haya una convivencia formal se tienen que cumplir con determinados requisitos que la Ley establece. En este caso no se han cumplido con estos requisitos. Además, existe una manifestación por parte de Melissa Klug donde ambas declaran que no hubo convivencia, pero sí una relación larga, existen declaraciones de ambos (donde ambos aceptan que no han convivido) Ella puede decir (lo que quiera), nosotros tenemos documentos”, indicó el abogado Luis Enrique Pardo Figueroa.

Acuerdo de confidencialidad

Comentó que en el 2016, Farfán y Melissa Klug firmaron un acuerdo de confidencialidad por lo que se dio un dinero a la chalaca.

“No era un tema de indemnización, se dio una base económica para que ella pueda desatollarse como persona, como emprendedora. Es un tema reservado, no puedo decir la cantidad”

“Lo que no se quería era que ninguno de los dos hable de ambos porque hay menores. Puede opinar con tus amigos, pero lo que no puedes hacer es denostar del otro (...) Lo que se quería hacer con este acuerdo de confidencialidad es que cada uno tenga una vida, pero lo que se quería era proteger a esos niños”, mencionó.

