Melissa Klug "cuadra" a Magaly Medina y sale en defensa de Ítalo Valcárcel (VÍDEO)

Melissa Klug, finalmente, habló de su ruptura con el bailarín Italo Valcárcel asegurando que no hubo infidelidad, simplemente no están sincronizados en el tiempo. Pero lo que también aclaró la 'Chalaca' fueron los viajes junto a su expareja.

La cuadró

"¿Lo has paseado bastante a Italo?", le dijo Magaly Medina. Ante esto, la 'Blanca de Chucuito' cuadró lo dicho por la conductora y dijo: "No. Me han paseado, tengo que admitir que me han paseado y me han dado mis buenos gustos. Si, tengo que admitirlo", comentó.

"Muchas personas subestiman, no sabes la clase de persona que es. Lo que ha trabajado, lo que tiene, no es alarde de sus cosas, no lo dice, no lo publica en Instagram como otras personas. No muestra relojes, los carros. No es así", agregó.

Melissa Klug también aseguró que Italo Valcárcel tiene ahorros debido a su arduo trabajo. "Él se compró el carro, no soy tan buena gente (de regalarle un carro). En realidad es otra. Ha estado en varios realities, ha estado en 'Fábrica de sueños', en 'Combate', en 'EEG', ha trabajado bastante para tener lo que tiene. Tiene que darme mis caprichos, y si no podía me iba de viaje sola", resaltó.

Aún lo ama

Melissa Klug reveló en "Válgame Dios" que aún ama a Ítalo Valcárcel. "Yo a él lo amo. No se ha terminado la relación por falta de amor o alguna infidelidad".

Además contó que aún mantiene contacto con el bailarín.

