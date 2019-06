Melissa Klug amenaza a mamá de Jefferson Farfán: "Quien la va a demandar soy yo"

No solo insistirá con la demanda al futbolista y expareja Jefferson Farfán, ahora Melissa Klug ha decidido hablar con pruebas y dirigirse a la abuela de sus hijos, la popular Doña Charo.

"Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará porque quien la va a demandar soy yo", ha sido el contundente mensaje que le dejó la "Blanca de Chucuito" a su exsuegra, según recoge el diario Trome.

Klug, quien tiene dos hijos menores producto de su relación con el jugador de la Selección Peruana, recalcó que tiene cámaras en la puerta de su casa que servirían como pruebas de que lo que ella ha señalado es cierto.

"Creo que ella olvidó que tengo cámaras en la puerta de mi casa. Está manchando mi honra como mujer y madre, todo lo que ella ha declarado ahora me lo probará", insistió.

(FOTO) Jefferson Farfán con sus hijos

Como se recuerda, la demanda que le interpuso a Jefferson Farfán se centra en las reparaciones de su inmueble de Surco, ya que este presenta una serie de desperfectos. “Imagínate, tener que apelar por algo que me parece debería ser prioridad para todo padre: darle a sus hijos una casa digna de ellos", declaró a Ojo.

En tanto, Doña Charo aseguró que sí visita a sus nietos, desmintiendo lo que previamente había asegurado Klug. "Me duele mucho, ellos son mis nietos, los quiero tanto, no es justo que me maltraten de esa manera. Yo no soy mala. Si fuera mala, tuviera un hijo malo y él nunca lo ha sido", dijo.