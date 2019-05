Melissa Klug tras anunciar separación con Italo Valcárcel, ¿dedica "Señor mentira"?

Este miércoles, Melissa Klug anunció que su relación con Italo Valcárcel llegó a su fin, a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales. Pese a que hace algunos días, la popular 'Blanca de Chucuito' celebró el cumpleaños de su mamá y el coreógrafo fue uno de los protagonistas de la fiesta, ya que sacó a bailar a su exsuegra y esto fue compartido por la misma 'chalaca'.

"Señor mentira"

Ahora, Melissa Klug no solo sorprendió con el fin de su amorío de más de tres años, sino también con los mensajes en sus redes. Como sabemos, 'la chalaca' es fan de Daniela Darcourt, así que decidió escuchar el último tema de la salsera llamado "Señor mentira", colocando emoticones que dejan poco a la imaginación.

"Señor mentira, estrella de mi vida. Se acabó la confianza que tenía porque cuando tú ibas, yo venía. Señor mentira, estrella de mi vida. Nadie es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto. Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste", es la parte de la canción que compartió en Instagram.

Incluso, la 'Blanca de Chucuito' ha dejado distintas frases en sus redes privadas, en alusión a la "mentira". "No vivas las apariencias, siempre cambian. No vivas de las mentiras, al final se descubren. No vivas para nadie vive para ti", se lee en alguno de los mensajes.

HAY MÁS...