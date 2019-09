Melissa Klug ya está en Lima tras llegar de Miami y no pudo evitar mostrar su enojo con su expareja, Jefferson Farfán por el viaje realizado con Yahaira Plasencia y no con sus hijos.

La “Blanca de Chucuito” volvió a contar que esta actitud sorprendió a su hijo mayor, quien también es hijo de Jefferson Farfán. “Acá hay una justicia divina y creo que acá todo se paga (...) Al mayor le extrañó que él haya estado con otras personas y no con él, pero son cosas que pasan y le dije que cuando yo llegaba iba a ponerme al tanto con el abogado”.

Melissa klug dejó en claro que no le molesta que viaje con Yahaira Plasencia, sino que no le dé tiempo a sus hijos o que viaje con ellos al igual que lo hace con otras personas.

“Hay cosas que no son justas, entonces creo que él es una persona adulta que puede viajar con quien quiera porque hay dinero, pero hay prioridades. Yo voy a dejar a cada quién que ve con quién viaja, a quién si ve (Jefferson Farfán). No me da cólera que sea con ella, no siento nada. Hay prioridades y cada uno tiene sus prioridades”, señaló.

Eso sí, Melissa Klug dijo que no habrá algún acercamiento entre ella y Jefferson Farfán para hablar del tema, pues todo se haría mediante la manera legal. “Yo no tengo nada que conversar con él. Me molesta esta situación (Por mis hijos). Todo se paga”.