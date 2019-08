Melissa Klug cuando reportero le pregunta: "¿Terminas tú y después está con Yahaira?" | VIDEO

Tras la supuesta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, el reportero de "Domingo al Día" buscó las declaraciones de Melissa Klug.

Durante la entrevista, el curioso reportero le preguntó a Melissa Klug si Jefferson Farfán había iniciado su relación con Yahaira Plasencia tras terminar con ella o fue la salsera quién se metió en la relación.

"¿Terminas tú y después está con Yahaira?", fue la pregunta que le hizo, pero Melissa Klug no pudo contestar, pues está prohibida en hablar sobre eso y temas del pasado.

"En una de las cláusulas del acuerdo que firmamos, está en que ya no podemos y debemos hablar de antecedentes y eso ya pertenece al pasado. En ese momento te lo hubiera respondido. Te lo digo apagando las cámaras", le respondió la chalaca.

Pero el periodista le dijo: "Me has dicho mucho sin decir nada", a lo que Melissa Klug le respondió: "A buen entendedor, pocas palabras, lo dijiste tú,no yo".

Por otro lado, dijo que ella si difunde su vida privada en las redes pues no esconde nada.

"Yo tengo una relación sana desde hace más de tres años. No escondo nada, no le temo a nadie, no estoy haciendo nada malo y es por eso que pueden ver cómo yo disfruto de mi familia al lado de Ítalo Valcárcel".