Melissa Klug dio una entrevista al programa “Magaly TV La firme” donde contó detalles de su actual relación con Jefferson Farfán. Según la chalaca, el futbolista quiere reducir la pensión de alimentos de sus hijos en un 60%.

Sin embargo, durante la entrevista, Melissa Klug comentó que lo que más le dolía era que Jefferson Farfán casi nunca pasaba tiempo con sus pequeños. Incluso, uno de ellos sufrió un episodio de bullying y aunque la ‘Foquita’ lo sabía, decidió irse de viaje al día siguiente.

“Siento que esto es como un abuso hacia mí. Él todo el tiempo está ausente, ¿dónde está en los entrenamientos, los campeonatos? En un día mi hijo juega cuatro partidos y eso son testigos muchas personas. Hace poco mi hijo acaba de sufrir de bullying y él lo sabe perfectamente. ¿Qué hizo? Al día siguiente se fue de viaje. Son una serie de cosas, ya me siento maltratada”, contó Melissa Klug.

Magaly lo confirma

Tras las declaraciones de Melissa, la ‘urraca’ confirmó que este hecho se dio en el colegio de los niños y que mucha gente lo sabe: “Ella habla de bullying, que uno de sus hijos sufrió bullying. Yo no lo voy a contar aquí, pero sí lo supe por terceras personas -yo creo que en el colegio este hecho es bien conocido, tengo amigas que tienen hijos en ese colegio- y sé exactamente de lo que Melissa está hablando. No me lo contó ella, me lo contaron otras personas y de verdad a mí me dio cosita, hay que cuidar a nuestros hijos, están expuestos a muchas cosas y a veces porque sienten que no tienen el respaldo de uno u otro padre”.

“Este bullying de repente algo tiene que ver con la situación de sus padres. Yo creo que los dos deberían comprometerse en sacar adelante a ese niño”, dijo Magaly.