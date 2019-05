Melissa Klug no se cansa y dedica canciones tras ruptura con Ítalo Valcárcel

Una vez más, la ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug usó sus redes sociales para expresar sus sentimientos y abrir su corazón solo como ella lo sabe hacer tras su ruptura con Ítalo Valcárcel. Esta vez sorprendió al cantar, a todo pulmón, la canción ‘Lo siento’ de la española 'Kubo'. “Y siempre dices ‘lo siento’, pero, amor, no regresas el tiempo. Ya no me busques otra vez, por mí termina de una vez”.

Al parecer, la 'chalaca' le mandó su chiquita al bailarín, pues en su historia de Instagram añadió: “y siempre dices ‘lo siento’, pero tú no vales mi tiempo”. Así de clarito, se “la cantó” Melissa. Esto, tras revelar en un programa de televisión que terminó con Ítalo porque “no estábamos yendo en el mismo camino”.

La española Kubo, autora del tema ‘Lo siento’, que canta Melissa, desde Bogotá, Colombia le dedicó un mensaje en redes sociales. “Hola, Melissa, muchísimas gracias por cantar mi canción, te envío un saludo muy, muy fuerte y dentro de nada estamos por Lima”.

A lo mejor cuando Kubo esté en Lima se anime a cantar con Melissa ahora que anda sueltita en plaza.

HAY MÁS...