Tal parece que Ítalo Valcárcel ha preferido no hablar de su expareja Melissa Klug y menos ahora que fue consultado por el ampay de Magaly TV La Firme en donde aparece la chalaca junto a Jesús Barco, un joven futbolista de 23 años de Universitario de Deportes. Según el bailarín él guarda el mejor de los recuerdos de su exrelación.

“Ehhh, nunca he tocado el tema de mi vida privada y ahora no..y ahora menos pues no. Como te digo, no voy a comentar acerca de eso, ni nada que tenga que ver con mi vida y como ya no estoy en la tele, peor”, respondió la ex pareja de Klug.

Como se recuerda, el programa de la ‘Urraca’ mostró imágenes del jugador acompañado de la “Blanca de Chucuito” en un auto por las calles del distrito de Surco. En el video se aprecia a Melissa manejando por las calles de Lima en pleno estado de emergencia y según las informaciones emitidas por el programa de espectáculos, el carro está a nombre de su hija mayor, Gianella Marquina.